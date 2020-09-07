حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية توجه ضربات متلاحقة من خلال حملات الإزالة المكبرة لإزاله التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة وإحالة المخالفين إلى النيابات العسكرية تطبيقًا للقانون.

وأوضح المحافظ أن المحاسب "علي الصناديلي" رئيس مركز ومدينة بلبيس، قاد حملة مكبرة بالتنسيق مع مأمور مركز شرطة بلبيس لإزالة عدد ١٠حالات تعدٍ على أرض إصلاح زراعي بمساحه إجمالية ٤٢٦٠ مترًا بنطاق الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان.

كما تابع المهندس "سامي معجل" رئيس مركز ومدينة الحسينية تنفيذ 9 قرارات إزالة بقصاصين الشرق علي مساحة 4925 مترًا عبارة عن أسوار مباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية الصالحية الجديدة مع الإدارة الزراعية وبمعاونة قسم الشرطة وحماية الأراضي والقسم الهندسي بالوحدة المحلية، وجرى إزالة المخالفات حتي سطح الارض.

ونفذت الوحدة المحلية بسعود عددًا 11 قرار على مساحة 2545 مترًا مباني بالطوب الدبش الأبيض ، كما قامت الوحدة المحلية بالظواهرية بتنفيذ عدد 11 قرار إزالة علي مساحة 2250 متر مباني بالطوب الدبش الأبيض.