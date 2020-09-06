حملات لرفع الأكشاك المخالفة في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية والأمنية تشن يومياً حملات مشتركة لرفع الأكشاك والإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات.

وتابع: "شن محمد محمود رئيس حي أول حملة بالاشتراك مع شرطة المرافق، لرفع الإشغالات بشارع الجيش والمحطة وميدان التحرير وميدان عرابي وشارع مولد النبي والحلقة وكوبري أبو عميرة وشارع البوسطة"..

وأردف: "كما شنت ثناء فوزي رئيس حي ثان الزقازيق، حملة مكبرة بالاشتراك مع قسم شرطة ثان الزقازيق ومدير الإدارة الهندسية ورخص المحلات والإشغالات والإزالات بالحي، حيث جرى رفع 4 أكشاك بشارع المبرة بجوار سور معهد الفتيات بمنطقة فلل الجامعة".