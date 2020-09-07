خبير قانوني: الحبس والغرامة عقوبة مدرب الإسكواش حال ثبوت تحرشه بلاعبات

تكرر الإبلاغ عن حوادث التحرش في الفترة الأخيرة، وكان آخرها تلك التي أعلنت عنها مصادر أمنية بإلقاء القبض على مدرب إسكواش في نادٍ شهير، على خلفية اتهامه بالتحرش بـ3 لاعبات إسكواش في النادى أثناء التمرين، وجرى التحفظ على المتهم، وأحيل للجهات المختصة التي تباشر التحقيق.

وقال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي، إن قانون العقوبات المصري لا يشمل كلمة "تحرش" وإنما "التعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها بالقول أو بالفعل"، وهي جنحة لا يُفرق فيها بين إن كان الجاني والمجنى عليها يعرفان بعضهما أم لا.

وذكر "سالم"، أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص، أو مطروق بإتيان أمور، أو إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية، سواء بالإشارة، أو بالقول، أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

نبيل سالم: تضاف عقوبة مشددة حال كان هتك العرض لقاصر أقل من 18 عامًا

وتابع أستاذ القانون الجنائي، في حديثه لـ"الوطن"، أنه عندما يتجاوز الأمر حدود الكلام إلى لمس مناطق العورات سواء للذكر أو الأنثى يتحول الأمر لهتك عرض، موضحًا أن العقوبة قد تُضاف مشددة حال كان هتك العرض لقاصر أقل من 18 عامًا.

وتضمن الباب الرابع من القانون بدءً من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق"، وذكر أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من الجزء السابق، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.

وجاء في مواد القانون، أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكانت مصادر أمنية قد قالت لـ"الوطن"، أن 3 لاعبات إسكواش في نادٍ شهير، تقدمن بشكوى قبل يومين إلى جهات التحقيق اتهمن فيها مدربهم بالتحرش بهن خلال فترة التمرين، وأدلت الفتيات بشهادتهن أثناء مناقشتهن حول الوقائع.

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات في النادي وتفريغها بعد استشهاد اللاعبات أنها قد تكون رصدت تلك الوقائع، وطلبت جهات التحقيقات تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.