"التعليم": الطالب اللي درجة حرارته 37.5 مش هيدخل المدرسة

قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدم عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها كان سيحدث كارثة، لافتًا إلى أن الوزارة تعرضت لشكوك كبيرة عند عرض خطة الامتحانات.

وأشار "حجازي"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن نسب الأمراض والإصابات هذا العام مثل معدل الأمراض في امتحانات ثانوية العام الماضي، وأن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة أعدت إجراءات قوية لحماية الطلاب من فيروس كورونا "كوفيد 19"، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في إنهاء الثانوية العامة.

وأكد أنه بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم، هناك غرف عمليات على مستوى الوزارتين لمتابعة سير العملية التعليمية في المدارس على مستوى الجمهورية، وهناك جهاز قياس الحرارة لكل طالب قبل دخول المدرسة، متابعًا: "اللي درجة حرارته 37.5 مش هيدخل المدرسة".

وأوضح أن هناك غرفة للعزل في كل مدرسة، وهناك برامج توعوية من قبل الطب الوقائي والتأمين الصحي للطلاب للتعامل مع فترة زيادة أعداد الإصابات، مشيرًا إلى أن هناك قاعدة بيانات عن الأسر المصابة في وزارتي التربية والتعليم ووزارة الصحة، للتعامل مع الطلاب بشكل جيد.