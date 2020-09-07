تعيين الدكتور "أحمد حشيش" مديرا لمستشفى المنصورة الدولي

أصدر الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قرارًا، اليوم، بندب الدكتور أحمد عطاالله حشيش، للقيام بأعمال مدير عام مستشفى المنصورة العام الجديد النموذجي "الدولي سابقا" لمدة 6 أشهر تحت الاختبار، وإنهاء ندب الطبيب أشرف محمد البدراوي وإعادته إلي إدارة الطب العلاجي.

وجاء في القرار رقم 6010 لسنة 2020 ندب الدكتور محمد خلاف خليفة، للقيام بأعمال نائب مدير مستشفى المنصورة العام الجديد النموذجي، لمدة 6 أشهر تحت الاختبار، واستمرار الدكتور محمد حسين شريف إبراهيم في عمله كنائب مدير المستشفى لمده سته أشهر تحت الاختبار.

وشدد علي جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار كلٌ فيما يخصه ويلغي ما يعارض ذلك من قرارات أخري سابقة، وقدمت نقابة أطباء الدقهلية التهنئة للأطباء المكلفين باللمهام الجديدة متمنية لهم التوفيق.