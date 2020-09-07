الإدارية العليا تؤيد رسوب طالب بالطب لعدم تسليمه ورقة الإجابة للمراقب 

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة السادسة "تعليم"، قرار جامعة الأزهر، برسوب طالب مقيد بالصف الأول بكلية الطب للعام الجامعي 2015/2014، في مادة الكيمياء الحيوية، وذلك لأخذه ورقه الامتحان، وعدم تسليمها لمراقب المادة، ما ترتب عليه إحالة الطالب لمجلس التأديب لما نُسب له.

وأكدت المحكمة، أن الطاعن كان طالبًا ومقيدًا بالفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة الأزهر فى العام الجامعى 2013/2012، ورسب بدوري مايو وسبتمبر، وبقي للإعادة بالعام الجامعي 2014/2013، فرسب كذلك في دوري مايو، وسبتمبر، فبقي للإعادة مرة أخرى بالعام الجامعي 2015/2014، حيث رسب بدور مايو، فدخل دور سبتمبر من هذا العام.

وبعد أدائه امتحان الكيمياء الحيوية في أغسطس 2015، حُرر محضر له من مراقب اللجنة متضمنًا خروجه من اللجنة دون إذن، وعدم قيامه بتسليم كراسة الإجابة في تلك المادة، ومن ثم أُحيل الطالب إلى لجنة التأديب التي قررت مجازاته بإلغاء امتحانه فى مادة الكيمياء الحيوية لما نسب إليه من مخالفة.

وباستقراء التحقيقات، تبين أن المعيد أخذ من الطالب بطاقة تحقيق الشخصية، إلا أنه فى نهاية اللجنة لم يقم الطاعن بتسليم كراسة إجابته، وبالتالي ظلت بطاقته الشخصية في حوزة المراقب، وإثر ذلك حرر محضرًا في الكنترول عقب اللجنة مباشرة.

وثبت للمحكمة مسؤولية الطالب في عدم تسليمه كراسة الإجابة في مادة الكيمياء الحيوية للعام الجامعي 2015/2014، دون أن ينال من ذلك قوله بتوقيعه بدفتر الحضور والانصراف، بدليل أن بطاقته الشخصية كانت بحوزة المراقب، فضلًا عن ادعاء الطالب بأنه في يوم الامتحان أخذ الأمن بطاقته الشخصية على بوابة الجامعة.

وذكرت المحكمة، أن هذا الأمر مخالف للواقع لأنه لم يحدث، وعليه فإن المخالفة تعد بمثابة مخالفة سلوكية تستوجب مجازاته عنها، ومن ثم فإن قرار لجنة التأديب بإلغاء امتحان الطالب في هذه المادة جاء متفقًا وصحيح حكم القانون.