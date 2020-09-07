"العربية للتنمية" تناقش قضية مصابي الأوبئة في ندوة نهاية سبتمبر

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ورشة عمل عن بعد، تحت عنوان "تنمية مهارات التعامل مع المرضى خلال فترة الأوبئة والجوائح.. أزمة فيروس كورونا (COVID-19) نموذجًا"، خلال الفترة من 27- 29 سبتمبر في القاهرة.

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، أنه في ضوء ظهور جائحة كورونا، أصبحت الرعاية الصحية تضطلع بدوراً كبيـراً في حماية صحة الإنسان، ومساعدته على تحمل آلام المرض والتماثل للشفاء، وتخفيف الأضرار النفسية المصاحبة لفترة العلاج.

وأضاف "القحطاني" في بيان: من هنا تتميز خدمات الرعاية الصحية بطبيعة خاصة، كما تتطلب توافر مهارات معينة في مقدميها من كافة عناصر الأطقم الطبية، سواء الأطباء أو التمريض أو الصيادلة، لعل أهمها إلى جانب الكفاءة العلمية، حسن التعامل مع المرضى وذويهم والإصغاء الجيد لشكواهم، وللمعلومات التي يقدمونها.

بالإضافة إلى ضبط النفس وعدم الانفعال، وما يتطلبه ذلك من أهمية التواصل الفعال بين أعضاء فريق عمل الرعاية الصحية، وبين المرضى وذويهم، خاصة خلال فترات الأوبئة والجوائح، مثال ذلك ما حدث خلال أزمة فيروس كورونا (COVID-19) والتي تزايدت خلالها مشاعر الخوف والقلق بين العاملين بالقطاع الصحي من انتقال المرض إليهم وكذلك إلى عائلات المرضى، ولازالت تلك الأزمة تمثل تحديًا كبيرًا وضغطًا متصاعدًا على القطاع الصحي في كافة دول العالم.

وتابع "القحطاني": "يعد التباين الثقافي والفكري بين الفئات المستهدفة، من تقديم الخدمات الصحية واختلاف الشرائح العمرية، وكذلك الأمراض ودرجة الإصابة بها من أهم التحديات التي تواجه الأطقم الصحية، والتي تتطلب تعزيز قدراتهم في مجال الإدارة الموقفية، وإدارة الضغوط الصحية".

وأكد أن قناعة المريض بأداء الفريق الطبي، وإدراكه لمسؤولياته، وأهمية التزامه بالخطة العلاجية، وتعزيز ثقافته الصحية، إنما تسهم بدرجة كبيرة في سرعة الشفاء، والحد من انتشار المرض، فضلاً عن تعزيز سمعة المؤسسة الطبية ونموها، خاصة خلال فترة الأوبئة والجوائح، وما تمثله من ضغوطات على الأطقم الطبية.

وأشار مدير عام المنظمة، إلى أنه انطلاقا من مما سبق، تهدف ورشة العمل إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة، لتعامل فريق الرعاية الصحية مع المرضى، ومرافقيهم، وطالبي الخدمات الصحية، خاصة أثناء فترات الأوبئة والجوائح، مع التطبيق على أزمة فيروس كورونا (COVID-19).

وأضاف بنهاية هذه الورشة، يكون المتدرب قادرا على أن: يعرف مفهوم عملية التواصل الفعال أثناء تقديم الخدمات الصحية ومناظرة المريض، ويشرح طبيعة العلاقة بين طواقم الرعاية الصحية والمريض وفقًا لخصائص الخدمة الصحية، وأن يكون قادرا على التمييز بين حقوق ومسؤوليات المرضى والزائرين والعاملين في المجال الصحي، خاصة خلال فترات الأوبئة والجوائح.