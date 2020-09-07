محافظ مطروح يتفقد المناطق السياحية ويشدد على سرعة نهو الأعمال

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال جولة مفاجئة، اليوم، عددًا من المناطق السياحية بمدينة مرسى مطروح، شملت "شاطئ روميل، باب البحر، علم الروم" إلى جانب أعمال تجهيز مبنى مركز رعاية الأطفال شديدي التوحد.

ووجه "شعيب" المهندس محمد الشنواني، المسئول عن تنفيذ أحد المشروعات بمنطقة كورنيش مطروح، إلى الإسراع فى إنهاء جميع الأعمال وفق التصميمات اللازمة لتهيئة الموقع لإستقبال الفئة المستهدفة طبقا للمخطط له، وشدد على تكثيف جهود النظافة حول الأسواق حفاظا على البئية والصحة العامة والمظهر الحضارى، ومراجعة موقف إحدى الكافتيريات بروميل.

كما نبه المحافظ على جميع الشركات بنهو الأعمال فى المشروعات الجاري إنشاءها على مستوى المحافظة، لافتتاحها وتشغيلها في القريب العاجل.