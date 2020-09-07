مصر للطيران تنقل 3400 راكب على متن 36 رحلة جوية غدا

أعلنت شركة مصر للطيران أنّها ستسير غدا 36 رحلة جوية، بمعدل واحدة إلى أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، الشارقة، إربيل، البحرين، بيروت، لاجوس، واشنطن، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، تونس، و3 رحلات استثنائية إلى الرياض، المدينة المنورة، الدمام، و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان، الأقصر، طابا، و3 رحلات شحن جوي، تنقل نحو 3400 راكب.

كما سيرت شركة مصر للطيران اليوم، 27 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة إلى باريس، لندن، ميلانو، إسطنبول، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، بيروت، البحرين، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، ورحلة واحدة استثنائية إلى جدة، أبها، الدمام، وكيجالي.

وأضافت الشركة أنّها سيرت غدا 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان، الأقصر، و3 رحلات شحن جوي، مشيرة إلى أنّها ستقل عبر هذه الرحلات نحو 2500 راكب.

وأعلنت شركة مصر للطيران 20% تخفيضا على أسعار تذاكر سفر لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تقام بمصر العام المقبل كونها الناقل الرسمي للبطولة.

وقال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنّ مشاركة مصر للطيران كناقل رسمي للحدث، تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية ودعمها ورعايتها للفعاليات الرياضية، خاصة الدولية التى تحتضنها مصر وتشجيعا للسياحة، وجذبا للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أنّ الشركة لا تدخر جهدا في تقديم التسهيلات اللازمة والإمكانيات في سبيل إنجاح البطولة، وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وشركة مصر للطيران.