"مصر للطيران" تسير 36 رحلة جوية غداً

تسير مصر للطيران غدًا الثلاثاء ٨ سبتمبر ٣٦ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، الشارقة، إربيل، البحرين، بيروت، لاجوس، واشنطن، و٣ رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، تونس، و٣ رحلات استثنائية إلى كل من الرياض، المدينة المنورة، الدمام، و٧ رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، الأقصر، طابا، بالإضافة إلى ٣ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من٣٤٠٠ راكب.