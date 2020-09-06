غدا.. "الأقصر الدولي" يستقبل رحلة من القاهرة ضمن 6 رحلات داخلية

يستقبل مطار الأقصر الدولي، غداً الاثنين، رحلة داخلية قادمة من مطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن 6 رحلات داخلية لشركة "مصر للطيران"، بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان ورحلة إلى الأقصر، إضافة إلى 3 رحلات شحن جوي، لنقل ما يقرب من 2500 راكب.

وبدأ مطار الأقصر الدولي، منذ أوائل سبتمبر الجاري، تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر دخول جميع الوافدين من الخارج دون إجراء تحليل PCR الخاص بالكشف عن فيروس "كورونا"، بمن فيهم حاملي الجنسية المصرية، تنفيذاً لتعليمات سلطة الطيران المدني لجميع شركات الطيران العاملة بالمطار، حتى صدور تعليمات أخرى.

واتخذت سلطات المطار العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية بسبب الظروف الراهنة، وفقاً لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان، تمهيداً لاستقبال الرحلات الجوية، تزامناً مع استئناف النشاط السياحي، بعد توقف دام أكثر من 5 شهور نتيجة جائحة "كورونا".

وعادت حركة السياحة بالمحافظة بدايةً من الثلاثاء الماضي أول سبتمبر، بعد مشاورات بين محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، ووزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة "كورونا"، والعمل على إعادة النشاط السياحي.