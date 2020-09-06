انطلاق المبادرة الأولى لصحة الأم والجنين في الأقصر

انطلاق المبادرة الأولى لصحة الأم والجنين في الأقصر
08:02 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
أرشيفية
أعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم، انطلاق المبادرة الأولى لصحة الأم والجنين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبارها إحدى فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، والمعنية بالأم والطفل، وذلك في إطار تعليمات وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، لتفعيل جميع المبادرات الرئاسية.
وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل، عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين، وتسبب أعراضا خطيرة وقد تؤدي للوفاة في بعض الأحيان، وهي الالتهاب الكبدي B، ومرض نقص المناعة، ومرض الزهري.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن المبادرة جرى تفعيلها بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة، التي تقدم أصلاً خدمات رعاية الحمل، من قياس العلامات الحيوية، والقياسات الأساسية للأم الحامل، بصفة دورية.
ودعت الدكتورة إلهام محمد، وكيل مديرية الصحة بالأقصر، جميع السيدات الحوامل إلى التوجه للوحدات المعنية بالمبادرة، للاطمئنان على صحتهن وحماية الجنين.
وأضافت الدكتورة حنان صالح، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، أنه في حالة إصابة الأم، يتم الإحالة مباشرةً على المستشفي المختص لتلقي العلاج اللازم.