انطلاق المبادرة الأولى لصحة الأم والجنين في الأقصر

أعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم، انطلاق المبادرة الأولى لصحة الأم والجنين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبارها إحدى فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، والمعنية بالأم والطفل، وذلك في إطار تعليمات وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، لتفعيل جميع المبادرات الرئاسية.

وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل، عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين، وتسبب أعراضا خطيرة وقد تؤدي للوفاة في بعض الأحيان، وهي الالتهاب الكبدي B، ومرض نقص المناعة، ومرض الزهري.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن المبادرة جرى تفعيلها بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة، التي تقدم أصلاً خدمات رعاية الحمل، من قياس العلامات الحيوية، والقياسات الأساسية للأم الحامل، بصفة دورية.

ودعت الدكتورة إلهام محمد، وكيل مديرية الصحة بالأقصر، جميع السيدات الحوامل إلى التوجه للوحدات المعنية بالمبادرة، للاطمئنان على صحتهن وحماية الجنين.

وأضافت الدكتورة حنان صالح، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، أنه في حالة إصابة الأم، يتم الإحالة مباشرةً على المستشفي المختص لتلقي العلاج اللازم.