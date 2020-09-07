تطهير مخرات السيول بسفاجا استعدادًا للشتاء

كلفت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، سكرتير المدينة وإدارتي النظافة والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية، بتشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول وإنهاء أعمال تطهير "البرابخ والمخرات" بمدينة سفاجا تحسبًا لأية تداعيات بشأن الأحوال الجوية.

وقالت "المغربي" في تصريح صحفي، اليوم، إن لجان المتابعة تراجع تطهير مخرات السيول خاصة في منطقة "زرزارة" وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان جاهزيتها لاستقبال السيول ومياه الأمطار، وإعداد تقارير دورية بشكل مستمر لتقييم الوضع الحالي للمخرات.

وكشفت "المغربي" أن إدارة النظافة شنت حملة مكبرة لرفع القمامة وتمهيد الشوارع بالجليدر بمنطقة زرزارة والطريق الدائري، كما تضمنت الحملة إزالة ورفع كافة المخلفات الصلبة بنطاق المدينة وتم نقل المخلفات للمقلب العمومي.

وشددت "المغربي" على تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين، مناشدةً المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.