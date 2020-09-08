حظك اليوم الثلاثاء 8-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بثقتة العالية في ذاته، كما أن المحيطين به دائما يعتقدونه مغرور، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مهنيا ورغم شعورك بالتشوش تميل لدراسة مشروع شخصي يهمك، فقط تأن في خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تؤثر في الجنس الآخر وفيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة الراحلة هدى سلطان، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أغسطس.