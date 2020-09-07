خطة "الداخلية" لتأمين "الشيوخ": الاستعانة بالتدخل السريع وخدمات مرورية

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة بمختلف مديريات الأمن التي تشهد جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث جرت مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسيخ دعائم الأمن والنظام، وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين، وتوفير مناخ آمن أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

وتعتمد خطة الوزارة على الانتشار الأمني المكثف على مستوى الجمهورية، وكذا تدعيم الخدمات الأمنية بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وأجرى مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف مديريات الأمن، جولات للمرور على القوات المشاركة في عمليات التأمين، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن، ينعم فيه المواطنون بأجواء الانتخابات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.