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فيديو.. أحمد حلمي بالجلباب البلدي في أولى حلقات "صاحبة السعادة"

كتب:

خالد فرج
06:50 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
أحمد حلمي وإسعاد يونس

أحمد حلمي وإسعاد يونس

أنهى الفنان أحمد حلمي، حالة الجدل المثارة حول ماهية ضيف أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، حيث أعلن حلوله ضيفا على الأخيرة، عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

ونشر حلمي مقطعا مصورا من الكواليس، مرتديا جلبابا بلديا، وعلق عليه قائلاً: "إستنوني في صاحبة السعادة مع الرائعة إسعاد يونس قريباً".

ونشرت قناة dmc العارضة للبرنامج، عبر صفحتها الرسمية فيديو دعائيا للبرنامج، كاشفة عن أنه سيعرض قريبا، ومن المقرر أن يذاع البرنامج مساء الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع. 

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