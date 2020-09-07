تضارب الأنباء حول موقف إقامة "أهلا مدارس"

سادت حالة من الارتباك والتضارب، داخل أروقة الغرف التجارية بشأن معارض "أهلا بالمدارس" هذا العام، وفي الوقت الذي أعلنت فيها الغرف التجارية، عدم إقامة المعارض حيث لاتزال الحالة ضبابية

صرح خالد حسن عضو الشعبة العامة للمستوردين ونائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية بغرفة القاهرة التجارية، في بيان، إن الحكومة وافقت علي إقامة معرض "أهلا مدارس"، خلال الفترة من 20 وحتي 28 سبتمبر الجاري بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأضاف حسن، أن تم اجتماع أمس الأحد، بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسيعقبه إجتماع أخر يوم الأربعاء المقبل لتسكين الشركات، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع أفضل الشركات في كل قطاع سواء في الأدوات المكتبية والمدرسية أو الأحذية والملابس والبصريات.

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وأوضح، أن التخفيضات في المعرض، ستبدأ من 10 حتى 50% في بعض السلع، وأن الأدوات المكتبية والمدرسية ستصل فيها التخفيضات حتى 30%.

وشارك العام الماضى، ما يقرب من 150 شركة بمعرض أهلا مدارس، متنوعة ما بين أدوات مكتبية، وملابس جاهزة، وأحذية ومنتجات جلدية، وعدد من شركات المواد الغذائية، ويستمر المعرض خلال 10 أيام متتالية، الذي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، خلال فترة المعرض.

وكان طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن الأسبوع الماضي أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسى الجديد يوم 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.ويشار إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تعطيل الدراسة فى الفصل الثانى من العام الدراسى المنقضي، لتستمر بعضها "أون لاين" فقط.

ويشار إلى أن مسئول بارز صرح لـ"الوطن"، بعدم إقامة معارض أهلا مدارس هذا العام، نظرا لضيق الوقت ووجود حالة من الضبابية.