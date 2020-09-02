الغرف التجارية تناقش مبادرة تحفيز الاستهلاك والتعاون مع بنك مصر

يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، اجتماعا موسعا اليوم الأربعاء، لمناقشة 5 موضوعات تهم تجار مصر.

وعلمت "الوطن" أن الاتحاد سيناقش في الاجتماع موقف مستحقاته لدى الغرف التجارية، ومبادرة "توطين" والجدول الزمني لانتخابات الشعب التجارية، وبروتوكول التعاون مع بنك مصر ومبادرة تحفيز الاستهلاك.

يشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية، قد دعا تجار مصر إلى المشاركة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.

وتأتي المبادرة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا على معظم الأنشطة التجارية، فضلاً عن ضخ مبالغ مالية من خزانة الدولة على بطاقات التموين، كخطوة مهمة لتنشيط السوق، كما ستزيد من معدلات الإنفاق الاستهلاكي على عمليات الشراء.

وتعتبر المبادرة مفيدة لجميع الأطراف سواء المنتج برفع معدلات إنتاج سلعته أو التاجر بزيادة مبيعاته، والمستهلك بدعمه بسلع ذات أسعار مخفضة، بجانب الإيجابيات الأخرى، منها توفير فرص عمل جديدة من خلال زيادة عملية الإنتاج، باعتباره جانبًا مجتمعيًا مهمًا.