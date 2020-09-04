مسئول بـ"الغرف التجارية": مفيش معارض أهلا بالمدارس هذا العام

قال مسئول بارز باتحاد الغرف التجارية لـ"الوطن"، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت إلغاء معرض "أهلا بالمدارس" الذى يقام كل عام فى النصف الثانى من شهر سبتمبر.

وأشار المسئول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن وزارة التموين أكدت أن الأماكن التى يقام فيها المعرض "غير متاحة"، حتى شهر أكتوبر القادم، وذكر أن إقامة المعرض بعد هذا التوقيت يصبح غير ذي جدوى.

وقال أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات الكتابية بغرفة القاهرة التجارية، إن موسم الأدوات هذا العام (مضروب)، ولا يوجد بيع ولا شراء بالرغم من طرح البضائع فى الأسواق بداية من أغسطس.

وأشار إلى أهمية اقامة المعارض فى تقليل حلقات التداول وخفض تكاليفها، بما ينعكس على خفض أسعار المنتجات المدرسية موضحاً أن القطاع الأكثر تضرراً منذ أزمة الفيروس، نتيجة توقف حركة التجارة العالمية، وتعطل الدراسة نهائياً.

وأشار المسئول - الذي فضل عدم ذكر اسمه إلي أن وزارة التموين أكدت ان الاماكن التى يقام فيها المعرض " غير متاحة" ، حتى شهر اكتوبر القادم، وذكر أن إقامة المعرض بعد هذا التوقيت يصبح غير ذى جدوى.

وقال أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات الكتابية بغرفة القاهرة التجارية، إن موسم الأدوات هذا العام (مضروب)، ولا يوجد بيع ولا شراء بالرغم من طرح البضائع فى الأسواق بداية من أغسطس.

وأشار إلي أهمية اقامة المعارض فى تقليل حلقات التداول وخفض تكاليفها، بما ينعكس على خفض أسعار المنتجات المدرسية موضحاً أن القطاع الأكثر تضرراً منذ أزمة الفيروس، نتيجة توقف حركة التجارة العالمية، وتعطل الدراسة نهائياً.