محمد إمام يتضامن مع متضرري السيول في السودان: "قلبي معاهم"

أبدى الفنان محمد إمام تضامنه مع الشعب السوداني المتضرر من السيول، والتي أودت بحياة الكثير من السودانيين هناك.

ونشر إمام صورة للعلم السوداني عبر حسابه الرسمي بتطبيق "انستجرام"، وعلق عليه، قائلاً: قلبي مع أهلي وإخواتنا في السودان، ربنا يصبرهم ويرحم كل الضحايا.

وفي سياق مختلف، يجري إمام تحضيرات مكثفة لمسلسله الجديد "الملك" للمخرجة شيرين عادل، والسيناريست محمد صلاح العزب، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

فيما يُعرض فيلم "لص بغداد" في دور العرض السينمائي حتى الآن، وما زال يحقق إيرادات رغم نزوله على عدد من المواقع والمنتديات.

ويشارك في بطولة "لص بغداد" فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، أمينة خليل، أحمد العوضي وكوكبة من النجوم، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسي.