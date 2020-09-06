أديب: أردوغان سيضرب الإخوان بـ"الجزمة".. وأنا أهو وإنتم أهو

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سيأتي اليوم التي سيضرب فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جماعة الإخوان المسلمين بـ"الجزم" ويقول إن مصالحه مع مصر وعايز أدخل في مصالحة مع الجانب المصري، وأنا أهو وإنتم أهو، وده راجل بتاع مصلحته".

وأضاف "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية"، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن أردوغان حاليا يستغيث بعد ترسيم الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط، كما أن هناك انشقاقا بداخل الجبهة التركية: "حضراتكم عارفين مين أول ناس هيتضربوا بالجزم"، موضحا أن حديث أردوغان بأن أي اتفاقية تم إنشاؤها لترسيم الحدود في البحر المتوسط قادرين على تمزيقها، وهو يشير للاتفاقية التي أجرتها مصر مع اليونان: "ده شرط البلطجى، وقال إنه مستعد يسيب الدنيا هادية بس أقسم بشكل عادل، فلما قالوله يعني إيه عادل قالهم محدش يحكمني في 10 كيلو دول".

وأكد أن مقاله "ياسين أكتاي" الأخيرة والتي نشرتها إحدى الصحف يوضح تنامي تيار كبير داخل تركيا ضد معاداة مصر: "كلهم بيتكلموا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بيعمل، وخطوات الرئيس بتوجع، وهو لم يذكر تركيا أو أردوغان بالاسم ولو مرة".