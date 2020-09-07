إجراءات اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة

نوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، إلى بدء التقدم للجامعات الأهلية الجديدة وهي "الملك سلمان" و"الجلالة" و"العلمين"، مشيرة لطرق وإجراءات الاختبارات المقررة للقبول ببرامج الكليات، وشرط اجتيازها.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن طرق الاختبارات، وكيفية أدائها، في النقاط التالية:

1- سيتم إيقاف التسجيل اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل من مساء اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2020.

2- الإطلاع على الجدول المرفق، والخاص بالامتحانات طبقًا لكل قطاع، ومعرفة الاختبارات التي سيؤديها الطلاب.

3- بدءًا من الساعة 12 من ظهر غد الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر، يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني https://admission.egypt-hub.edu.eg ومعرفة موعد الامتحان الخاص بكل طالب.

4- إجراء الامتحانات سيكون من خلال رابط في حساب الطالب الذي قام بالتسجيل فيه سابقًا على الموقع الإلكتروني.

5- غير مسموح بأداء اختبارات القبول من خلال الهاتف المحمول، ويجب أداء الاختبارات عن طريق "لاب توب"، أو الكمبيوتر المكتبي، ولا يُشترط وجود كاميرا.

وتغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، باب التقدم والالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وهي "العلمين" و"الجلالة" و"الملك سلمان" وفروعها الثلاثة، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت الماضي، أنه تقرر بدء اختبارات القبول (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الانجليزية) خلال الفترة بدءً من اليوم إلى 11 سبتمبر الجاري، وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 14 إلى 15 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية يوم 17 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 19 إلى 22 سبتمبر، ثم يبدأ الكشف الطبي من 26 إلى 30 سبتمبر.

وأكد الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه يجرى حاليًا الانتهاء من التجهيزات النهائية الخاصة بالجامعات الأهلية الجديدة، لافتًا إلى أنه سيتم بعد غد الأربعاء البدء في إجراء اختبارات القبول للمتقدمين ببرامج الكليات المختلفة، وذلك عن طريق الاختبارات "أون لاين" عن بعد.

وأضاف "شعيرة" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن 35 ألف طالب وطالبة تقدموا حتى الآن للالتحاق بكليات الجامعات الثلاثة، مشيرًا إلى أنه يُجرى الانتهاء من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات الدولية بشأن عمل التؤامة مع الجامعات الجديدة.