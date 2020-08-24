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التعليم العالي: هيئة دولية تتولى اختبارات القبول في الجامعات الأهلية

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أحمد أبوضيف
03:16 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
وزير التعليم العالي في حديثه لـ"الوطن"

وزير التعليم العالي في حديثه لـ"الوطن"

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الآليات والمعايير التي سيتم العمل بها الفترة المقبلة لاختيار الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، العلمين والجلالة والملك سلمان.

وأضاف عبدالغفار، لـ"الوطن"، أنّ المقياس لدينا هو الاختبارات التي ستكون شفافة ومميكنة، فهي تقيس قدرات الطالب على الدخول في التخصص، من خلال قياس قدرات الطالب في اللغة والتفكير النقدي.

وتابع أنّ الوزارة تعاقدت مع هيئات دولية لوضع امتحانات القدرات، وهي من كبرى المؤسسات المسؤولة عن اختبارات القبول في الـ10 جامعات الدولية الكبرى، قائلا: "اتفقنا معها بالفعل والامتحان سيكون جزءا من التقييم".

وأوضح: "صحيح أنّ درجات الثانوية العامة مهمة، لكن الأهم اجتياز اختبار القدرات للقبول في الجامعات الأهلية، وسيكون هناك تنسيق داخلي بعد اختبارات القبول للجامعات الأهلية، وفقا لمجموع الثانوية العامة بالتوازي مع تنسيق الحد الأدنى للتقدم بها".

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