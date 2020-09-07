مصرع شاب وإصابة 3 سقطت سيارتهم في مصرف بالدقهلية

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرون في الدقهلية، اليوم، سقطت بهم سيارة في مصرف زراعي بناحية "كفر عوض" التابعة لمركز أجا.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة "أجا" بسقوط سيارة يستقلها 4 أشخاص بمصرف زراعي بطريق قرية "كفر عوض" وهرع أهالي القرية إلى مكان الحادث وتمكنوا من انتشال 4 أشخاص من السيارة، أحدهم متوفي.

وقال مصدر طبي إن الحادث أسفر عن وفاة "عزت محمد عزت" 37 عامًا، مقيم بمحافظة الغربية، وإصابة "أحمد علي" 25 عامًا، من قرية "ميت دمسيس" مركز أجا، و"محمد محمد" 28 عامًا مقيم بميت غمر، و"محمد الدمراوي" مقيم بقرية "برج النور".

وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى "أجا" المركزي تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين للمستشفى للعلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.