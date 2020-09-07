إحالة 4 "جزارين" للنيابة بعد ضبط لحوم فاسدة في محلاتهم بالمنصورة

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة 4 من أصحاب محلات الجزارة بمركز ومدينة المنصورة إلى النيابة العامة، على خلفية ضبط ما يقرب من 281 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في محالهم.

جاء قرار المحافظ، اليوم، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطري، بنتائج نشاط قطاع التفتيش بالطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين لتنفيذ حملات الرقابة والمرور على محلات الأغذية واللحوم ومنافذ بيع السلع، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وجودتها.

ووجّه المحافظ إلى متابعة تصرفات النيابة في الوقائع، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات وفقا لتقرير لجنة التفتيش وقرار النيابة العامة، وشدد، في بيان له، على تكثيف الحملات التفتيشية على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وكفايتها والتصدي لأي محاولات للتلاعب وتطبيق القانون بكل حزم.