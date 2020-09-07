اللجنة الإدارية والمالية للشيوخ توافق على طلبات نقل الموظفين

عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، وممثل عن وزارة المالية، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنيه للجنة ومعاونيها.

ورحبت اللجنة بالمستشار محمود إسماعيل عتمان - نائب رئيس مجلس الدولة وتقديم التهنئة بمناسبة اختياره قائمًا بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، متمنين له دوام التوفيق.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة، وتسخير كامل إمكانيات الوزارة من أجل تمكين المجلس من أداء رسالته السامية.

واستعرضت اللجنة مآل إجراءات موافقة مجلس النواب على نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات نقلهم لمجلس الشيوخ، وموقف الأصول التي آلت لمجلس الشيوخ، ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير اللوجستيات والقيام بالتجهيزات الضرورية لانعقاد الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ في الموعد المقرر.

وفي ختام الاجتماع تفقد أعضاء اللجنة المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ، لمتابعة أعمال الترميم التي تجرى به، وبملحقاته، والوقوف على سير الأعمال وفق الجدول الزمني المرسوم لها.