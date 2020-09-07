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سما المصري تنهار أمام باب سجن القناطر: مستقبلي ضاع

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هيثم البرعى
03:08 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
سما المصري

سما المصري

وصلت المتهمة سما المصري إلى محبسها بسجن القناطر، لتنفيذ الحكم الصادر اليوم بتعديل حبسها إلى سنتين بدلًا من 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق ونشر فيديوهات مخلة.

ونقلت قوة من إدارة الترحيلات المتهمة بعد انتهاء الجلسة، ووصلت السجن وهي تصرخ "مستقبلي في خطر".

وقضت المحكمة الاقتصادية، بتعديل سجن سما المصري الى سنتين بدلًا من 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق، كما شمل الحكم الإبقاء على مبلغ الغرامة وقدره 300 ألف جنيه، لإدانتها بالتحريض على الفسق.

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