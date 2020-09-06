"التعليم العالي": الجامعات الأهلية لن تمول من الخزانة العامة للدولة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم تخصيص أراض للجامعات الأهلية منذ فترة، لكن القانون كان يمنع خروج جامعة أهلية من رحم جامعة حكومية، ولكن تم تعديل القانون 12 ليتيح لكل جامعة الاستفادة من إمكاناتها.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الجامعة الأهلية غير هادفة للربح، ولا يتم تمويل الدراسة فيها من الخزانة العامة للدولة، لكن من خلال مصروفات يدفعها الطلاب.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن تكلفة الدراسة في الجامعات الأهلية أقل بكثير من الجامعات الهادفة للربح، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اشترط حدوث توأمة مع الجامعات الدولية المعروفة على المستوى العالمي، لتستفيد الجامعات المصرية من خبرة الجامعات ذات التصنيف المرتفع عالميا.