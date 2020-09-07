انتخابات الداخل: 54 مرشحا يتنافسون على 26 مقعدا بـ14 محافظة غدا

تنطلق، غدا، جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تجرى المنافسة فى جولة الحسم بين 54 مرشحاً على 26 مقعداً فى 14 محافظة، ويتنافس فيها مرشحو 6 أحزاب وعدد من المستقلين، وانتهت جميع المحافظات من استعدادات تجهيز اللجان والإجراءات لتسهيل عملية التصويت.

بنى سويف: كراسى متحركة لكبار السن

وأكد الدكتور محمد هانى، محافظ بنى سويف، أنه تم توفير التجهيزات والتسهيلات اللازمة لخروج عملية التصويت بالشكل اللائق، مشيراً إلى رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية وإلغاء إجازات رؤساء المدن والقرى ووجود كل مسئول بنطاق مركزه للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية، ورفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ، وإنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابى لحماية الناخبين من الشمس وتوفير كراسى متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وكلف المحافظ بتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، مع المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير باللجان بالتنسيق مع مديريتى الصحة والتربية والتعليم والوحدات المحلية، والانتهاء من تجهيز مقار اللجان الانتخابية والتأكيد على استمرار أعمال النظافة وتنفيذ خطة التأمين الطبى والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استعداد المحافظة لجولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ بجميع التجهيزات والاستعدادات، حيث تم الانتهاء من تطهير اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين، والتأكد من استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء والمدن لمواجهة فيروس كورونا. من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال جولة الإعادة حيث تم تجهيز 515 مقراً انتخابياً ولجنة عامة و619 لجنة فرعية.

المنوفية: نسعى لأعلى نسبة مشاركة

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار فى تطهير ورش المقرات والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الناخبين أثناء المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى.

وطالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير جميع سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية، مشدداً على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقار الانتخابية للتعامل الفورى مع أى حالة طوارئ مفاجئة.

وناشد محافظ المنوفية جموع الناخبين النزول والمشاركة فى هذا الاستحقاق الانتخابى، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابى وتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية. وأكد المستشار ثروت عامر، رئيس لجنة الانتخابات فى المنوفية، أنه لم يتم تسجيل أى مخالفات من المرشحين حتى الآن، مطالباً أبناء المحافظة بالمشاركة فى الانتخابات واستعمال حقهم الدستورى والقانونى.

قنا: توفير مصادر كهرباء وتهوية اللجان

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه تم تكليف رؤساء المدن والقرى بالمرور على جميع المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الكهرباء والمياه والتهوية وتجهيز دورات المياه ورفع جميع الإشغالات مع توفير عدد كافٍ من مقاعد الانتظار والكراسى المتحركة، وذلك للحد من التزاحم واحتواء المواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف تيسير عملية التصويت عليهم.

وأضاف أنه تم الدفع بـ503 موظفين من العاملين بالوحدات المحلية لمعاونة أعضاء الهيئات القضائية فى التنظيم والإشراف على عمليات الاقتراع داخل اللجان، مؤكداً أنه تم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تطهير اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن أعمال التطهير. واستعدت محافظة أسوان لاستقبال الناخبين فى جولة الإعادة بمجلس الشيوخ، بتجهيز 255 لجنة فرعية فى مراكز محافظة أسوان.

وأعلنت محافظة كفر الشيخ عن جاهزية 585 لجنة انتخابية لجولة الإعادة، التى ستنطلق غدا «الثلاثاء»، وتم تعقيمها وتطهيرها بشكل كامل، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، برئاسة اللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، فضلاً عن تشكيل غرف فرعية بمجالس المدن، لمتابعة الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم التنسيق مع الوحدات المحلية والأوقاف للاستعانة بمولدات المساجد المجاورة للمقار الانتخابية، فضلاً عن توفير كرسى متحرك بكل مقر انتخابى بالتنسيق مع الشئون الصحية.

وقال المستشار سعد السعدنى، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إنّ 585 مستشاراً وقاضياً سيشرفون على الانتخابات بواقع قاضٍ لكل صندوق، فضلاً عن الاستعانة بعدد من القضاة فى اللجنة العامة، إضافة لوجود عدد آخر احتياطى.

وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، جاهزية 142 لجنة، وتعقيم اللجان وتوفير سبل الراحة للناخبين خلال الانتخابات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.

وأعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، استعداد اللجان لاستقبال الناخبين، وانتهاء التجهيزات النهائية وتطهير وتعقيم اللجان الانتخابية وإنارة مقار اللجان بنطاق مدينة مرسى مطروح وقرى غرب التابعة لها.