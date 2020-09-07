"سوهاج" تنهي استعداداتها لـ "إعادة الشيوخ"

وجّه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إلى تفعيل غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، غداً، والتنسيق مع كافة غرف العمليات الفرعية بالمراكز، وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وقال "الفقي" إن المحافظة أعلنت رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، مؤكدا توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، والقائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت، والمرور على مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين وإقامة المظلات اللازمة لإنتظار الناخبين أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت، للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.