برلماني: "التصالح" لم 50 مليار جنيه.. والدولة مش عاوزة حاجة من المواطن

قال خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة راعت البعد الاجتماعي في قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث سيحصل المواطن على رخصة لوحدته المخالفة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "المواطن المصري اللي بيدفع 100 ألف جنيه أو 200 ألف جنيه للعمارة كان يتمنى إنه يدفع مليون جنيه بس ياخد رخصة، لكن بعض مكاتب الإسكان تعنتت معهم خلال 50 سنة بعدم استخراج الرخص، بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية، أو مخططات تنظيم معتمدة بالنسبة للمناطق الأكثر كثافة والأشد فقرًا".

وتابع أنه تم الانتهاء من تطوير 95% من المناطق الخطرة في مصر، لافتًا إلى أن أكثر من 90% لم تكن تحتوي على صرف صحي، وهو ما تغير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وجه بأن ما تم في هذا القطاع خلال 100 عام، يجب أن ينفذ في 5 أعوام، وهو ما حدث.

وحول قانون التصالح، واصل فهمي: "القانون لم 50 مليار جنيه، في حين إن تطوير القاهرة فقط والبنية التحتية تكلفت 350 مليار جنيه، يعني الدولة مش عاوزة حاجة من المواطن".

وأردف: "لو كنا هدمنا البيوت المخالفة بناءً على قانون رقم 10 لسنة 1990، العمارة التي تقدر بمليون جنيه كان سيحصل مالكها على 30 ألف جنيه دون أن يكون له الحق في التظلم، لكن هذا القانون منح الحق السوقي والحق الأدبي للمواطن".