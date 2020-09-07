"إسكان النواب": 65% من المخالفات في مصر تعديات على أراض زراعية

قال خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد الجديد هو عمران مصر ويتوازى مع الجهود المصرية في بناء الدولة الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر كادت تتعرض لفجوة قانونية، لأن 39% من الكتلة العمرانية بمصر عبارة عن مباني مخالفة ومناطق خطرة وأملاك دولة.

وأضاف فهمي خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن 226 مدينة على مستوى مصر من إجمالي 234 مدينة لا مخططات تفصيلية او استراتيجية بها، مشيرًا إلى أن قانون البناء الموحد يفصل الاختصاصات بين الوزارات المعنية للتعامل مع الأزمة لبناء الدولة الجديدة.

وتابع، أن 65% من المخالفات في مصر على أراضي زراعية، ورغم ذلك كانت مصر تصدر بعد السلع الغذائية أثناء أزمة كورونا: "كان لا بد من قرارات حاسمة للتعامل مع هذا الوضع، وأن نتحمل المسؤولية لبناء مصر الجديدة".