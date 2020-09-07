إيطاليا تسجل 12 وفاة و1108 إصابات بكورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيل 12 حالة وفاة، و1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، سُجِلَت 12 حالة وفاة أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 35 ألفا و553 حالة"، حسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وأوضح التقرير أن إجمالي الحالات الإيجابية النشطة يبلغ حاليًا 32 ألفا و993 إصابة، وهي "بزيادة 915 حالة عن يوم أمس، بينما سُجِلَت 223 حالة شفاء أخرى، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 210 آلاف و238 شخصًا".