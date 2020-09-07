"إيمان".. خبرة 20 عاما في "الهاند ميد" متاحة على اليوتيوب

قررت خوض غمار العمل الحر في مجال "الهاند ميد" بدأت رحلتها منذ ما يقارب 20 عامًا حينما كانت طالبة بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، عشقت إبداعها في الرسم على الزجاج إلى جانب الأشغال اليدوية، وذاع صيتها في هذا المجال حتى باتت تشارك بأعمالها في معارض بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.

"إيمان هاني" 39 عامًا، تخرجت من كلية تربية فنية جامعة حلوان، قالت لـ"الوطن": "بدأت العمل قبل عامين ونصف العام في مجال دورات لتعليم الديكوباج عبر اليوتيوب، بخلاف رسم اللوحات الفنية على الزجاج والبورسلين، والآن أشترك بلوحاتي الفنية في دار الأوبرا وساقية الصاوى وجاليريهات خاصة بي".

وحول الصعوبات التي واجهتها في بداية الأمر، قالت: "كان أبرزها البحث عن الخامات بأسعار مناسبة فضلاً عن عدم تواجدها بوفرة ولكن في كل مرة كنت أعمل على التغلب على تلك الصعوبات بدعم أسرتي اللامحدود".

وأوضحت أنها اكتسبت الخبرة في هذا المجال منذ أيام الجامعة: "كنت أصمم جلد وحُلي علاوة على الحفر على الخشب والطباعة على القماش والرسم على الفخار هذا إلى جانب صناعة اكسسورات من عجينة السيراميك، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية للمبتدئين في الرسم على الزجاج و البورسلين" ولفتت "إيمان" إلى حلمها بامتلاك "سنتر" لتعليم الرسم و"الهاند ميد" بكافة أنواعه وامتلاك براند في مجال الهاند ميد".