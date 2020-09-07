نائب محافظ الجيزة يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن يرافقه أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورؤساء أحياء ومراكز ومدن الهرم وكرداسة ومنشأه القناطر والوراق، المراكز التكنولوجية بحي الهرم، ومجلس مدينة كرداسة، ومجلس مدينة منشأه القناطر، وحي الوراق، لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

ووجه نائب المحافظ، بالاسراع في معدلات الإنجاز، مع العمل في تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة، مع المواطنين الراغبين في التصالح.

وتابع نائب المحافظ، إجراءات تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسداد جدية التصالح، بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وطالب الشهابي، مسؤلو المراكز التكنولوجية، بسرعة حل أي مشكلة، وتقديم كل التسهيلات للمواطنين.