موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة وتنسيق المرحلة الثالثة المتوقع

بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات الدور الثاني، للمواد التي تم التخلف فيها في الثاني من سبتمبر الجاري، أصبح كثير من الطلاب في انتظار موعد النتيجة، وتنسيق المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق كليات 2020.

وتستعرض "الوطن"، موعد نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة وتنسيق المرحلة الثالثة المتوقع.

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

وفقًا لبيانات وزارة التربية والتعليم، فإن إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020 سيكون نهاية الأسبوع الجاري على حد أقصي.

وسيتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة من خلال الدخول على بوابة معلومات وزارة التربية والتعليم، حيث يمكنهم من خلال رقم الجلوس والرقم التأكيدي الحصول على النتيجة.

موعد المرحلة الثالثة تنسيق الثانوية العامة

ووفقًا لما يحدث كل عام، فإن إعلان بدء المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة يتم بعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني "التخلفات"، ومن المتوقع أن تكون الأسبوع القادم.

وكشفت الوزارة عن ارتفاع نسب النجاح، مشددة على أنه فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة لجميع الطلاب.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية.