كشك الشاي بقصر المنتزه لم يعد للملوك فقط ويستقبل الزوار

لم يكن يصدق أنه بعد 84 عاماً أن يتمكن العامة والجمهور العادي من الدخول والجلوس داخل كشك الشاي بقصر المنتزه فى الإسكندرية والذي كان مقتصرا دخوله على أفراد العائلة المالكة، حيث فتح لأول مرة أمام الزوار.

داخل قصر تراثي وتاريخي وشاهد على عصور تاريخية وفترات زمنية في حكم مصر، يتواجد كشك الشاي الذي أشرف على تنفيذه في عهد الملك فاروق المهندس المصري مصطفى باشا.

الكشك، يتضمن تحفًا منقولة تشمل عشرة تماثيل وبدن النافورة ومقعدين بالحديقة، والتماثيل موزعة بحيث توجد أربعة تماثيل بالواجهة الرئيسية وهى الواجهة الجنوبية، أربعة تماثيل وبدن النافورة بالصحن، تمثالين بالجهة الشمالية من الصحن يكتنفان المدخل الأوسط المؤدي للتراس.

وقال محمد متولي، مدير آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم إنشاء كشك الشاي في عهد الملك فاروق الأول، وأشرف على إنشائه وتصميمه المعماري المصري مصطفى باشا فهمي، سنة 1936.

وأضاف "متولي" أنه تم فتح كشك الشاي لأول مرة أمام جمهور قصر المنتزه بالإسكندرية، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة ومنظر البحر المتوسط.

وأكد أن الكشك يطل على حديقة وساحل البحر المتوسط من كل الجهات عدا الغربية التى تطل على طريق وساحل البحر المتوسط وهى منطقة الصيد الملكية والمرسى الملكى، الكشك كأثر بالقرار رقم 2077 لسنة 2010.