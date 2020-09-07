"مياه القناة" تُحارب الوصلات غير الشرعية ببرامج "تقليل الفاقد"

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الشركة تبذل جهدا كبيرا لتقليل الفاقد من المياه إلى جانب التصدي للوصلات غير الشرعية، من خلال التوسع فى برامج الكشف عن التسرب، وشراء عدادات جديدة واستبدال العدادات المعطلة وتركيب العدادات مسبقة الدفع.

يأتي ذلك في إطار الأولوية القصوى التى توليها الشركة للتوسع فى تطبيق برامج تقليل الفاقد، من خلال تقسيم شبكات مياه الشرب إلى مناطق معزولة ومحدودة المداخل والمخارج، وتركيب أجهزة قياس التصرف والضغط وتحديد النسبة الفعلية من الفاقد الفيزيائى والتجارى بالشبكات.

كان اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، عقد لقاءً مع المتخصصين فى مجال أجهزة القياس وتقليل الفاقد وجرى استعراض أخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال بحضور عدد من رؤساء القطاعات بالشركة، ودراسة مدى إمكانية تطبيق تلك البرامج فى عدد من المناطق المستهدفة بنطاق محافظات القناة ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها الشركة لتوفير كميات كبيرة من المياه المنتجة.