محافظ بورسعيد يعد بحل مشكلة عقار تراثي غارق في مياه الصرف

علق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على شكوى المواطنين من غرق عقار تراثي في مياه الصرف الصحي بالمحافظة، بأن منسوب العقار أقل من مستوى سطح الشارع، واعدًا بحل المشكلة في أقرب وقت.

وأضاف "الغضبان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن العقار تاريخي وسيجري البحث عن حلول لمشكلة الصرف الصحي من خلال رفع منسوبه وتوصيله بإحدى محطات الصرف الموجودة بالمنطقة، وخلال أقل من أسبوعين سيتم حل المشكلة.

وفيما يخص ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أكد أن المخالفات بالمحافظة لا تتعدى 5 آلاف مخالفة، والمواطنون يتقدمون بطلبات لجدية التصالح، مطالبًا المخالفين بسرعة التقدم وختم حديثه معلقًا: "دي فرصة ذهبية وفي صالحكم".