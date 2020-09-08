تفاصيل انتشال 4 جثث من شاطئ النخيل: إحداها طفت على السطح

تحدث الغواص إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، وأحد المشاركين في محاولات إنقاذ غرقى شاطئ النخيل طوال الفترة السابقة، عن عدم التزام المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في غلق الشواطئ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التي تسببت في كارثة جديدة، أمس.

وقال "المالحي" إن شاطئ النخيل شهد 4 حالات غرق في الساعات الماضية، تم انتشال جميع جثثهم، بعد أن غابت اثنتان منها لساعات طويلة، فيما تمكن الإنقاذ النهري من انتشال قتيلين فور غرقهما، لافتًا إلى أن تلك الحالات بسبب إهمال المواطنين، وسط حالة من اللامبالاة منهم، وكأن الواقعة تحدث لأول مرة.

وأضاف قائد فريق الغواصين، الذين انتشلوا الغرقى لـ"الوطن"، أن 2 من الغرقى لم تظهر جثتهما بعد الغرق لمدة طويلة وهما "عمرو عبد الجواد" 21 عاما، من بولاق بمحافظة القاهرة، و"عبد الوهاب أحمد" 15 عاما، من تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

وأشار إلى أنه في تمام الرابعة فجرًا، ظهرت جثة "عبد الوهاب" على سطح المياه، بالقرب من لسان الكيلو 21، قبل أن ينتشل غواصو الخير جثمان "عمرو" في السابعة صباحًا، والتي وجدوها بين الحاجز السادس والسابع، فيما جرى نقلهما لمشرحة مستشفى العامرية العام.

والد أحد الضحايا: قعدت على ركبي وناديت عليه.. سمعني وطلع بعد نص ساعة

من جانبه، عبر عبد الجواد منصور والد الغريق "عمرو"، عن حزنه بوفاة نجله غرقًا، بعد أن انتهى للتو من إجراءات الدفن، لافتًا إلى أن ابنه سافر برفقة 3 من أصدقائه، منذ 3 أيام، وقضى يوما بشكل طبيعي قبل أن يتعرض للغرق في اليوم الثالث، ويعود أصدقاؤه جميعًا بدونه.

وبصوت يملؤه الألم، تحدث "عبدالجواد" لـ"الوطن"، عن اللحظات الأخيرة في حياة نجله، بعد أن ودعه ووالدته قبل السفر، "جالي وباس على راسي وإديته 1000 جنيه عشان السفر، وقاللي ربنا يخليك ليا وقولتله خلي بالك على نفسك، بس مسمعش كلامي".

وأوضح أنه فور علمه بغرق نجله، ذهب إلى الإسكندرية وجلس على الشاطئ برفقة زوجته، وجلس على ركبتيه ونادى على نجله، "قولتله يا عمرو إطلع أنا جيتلك أهو، إطلع أنا مستنيك أنا وأمك"، ولم تمر سوى نصف ساعة حتى تمكن الغواصون من انتشال جثته.