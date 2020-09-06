"الري" تحذر مزارعي المنوفية من غرق الأراضي بسبب الفيضان

وجهت وزارة الموارد المائيه والري، اليوم، خطاباً إلى عمد ومشايخ عدد من القرى في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حذرت فيه من غرق أراضي طرح النهر والأراضي الزراعية، التي تمت زراعتها بالمخالفة، مع بدء موسم الفيضان، وزيادة المياه في فرع دمياط.

وأخلت الوزارة، بحسب الخطاب الذي حصلت "الوطن" علي نسخه منه، مسئوليتها تجاه تلك الأراضي، في إطار القانون المنظم لها، وشددت على المزارعين بضرورة توخي الحذر، سواء المعتدين بالردم أو البناء على طرح النهر، وعدم القيام بأي زراعات موسمية، وإزالة أي تعديات سبق اتخاذ إجراءات قانونية حيالها.