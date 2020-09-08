اعترافات شابين بقتل عجوز في الدقهلية: لقينا معاها 80 جنيه بس

اعترف شابان بقتل عجوز في مدينة المطرية بالدقهلية، حيث استغلا وجودها بمفردها وطلبت منهما توصيلها إلى المقابر، وفي الطريق وضعا لها المخدر في عصير، ولما فقدت الوعي ألقوا بها في ترعة السلام بعد سرقة ما معها من أموال.

وأدلى المتهمان أعمارهما "24 عاما، و18 عاما" أمام المباحث، بأنه أثناء توجه عجوز عمرها "هانم نخالة 80 عاما" إلى المقابر، طلبت توصيلها بالتوك توك، وفي الطريق توقف واشترى أحدهما أقراصا مخدرة من صيدلية، وطحنها، ووضعها لها في عصير وقدموه لها لتفقد الوعي في الحال.

وأكدا أنهما حصلا على ما معها وتبين أنه مبلغ مالي 80 جنيها، وفروا هاربين من مكان إلقائها.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا مأمور مركز شرطة المطرية بعثور أهالي قرية العصافرة على جثة مجهولة لسيدة داخل مياه ترعة السلام.

انتقل ضباط مباحث مركز المطرية إلى مكان العثور على الجثة، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة مسنة ترتدي ملابسها بالكامل ولا يوجد معها أي إثبات شخصية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وأكد تقرير مفتش الصحة بوجود شبهة جنائية وراء وفاتها.

وبالتعرف على الجثة وسؤال نجل شقيقتها بأنها تعانى من مرض الشيخوخة وألزهايمر ورجح اختلال توازنها وسقوطها بمياه الترعة.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، لكشف غموض الحادث.

وتوصلت التحريات أن المجني عليها استقلت توك توك لتوصيلها إلى المقابر، واستغل عاطلين وجودها بمفردها لسرقتها، فاشتروا أقراصا مخدرة من صيدلية ووضعوها لها في العصير وألقوا بالجثة في الترعة.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت مأمورية من ضبط العاطلين وهما أعمارهم " 24 عاما، و18 عاما" وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بتفاصيل الواقعة، وأنهما سرقا ما كان بحوزتها تبين أنه مبلغ 80 جنيها فقط.