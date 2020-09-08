صور.. سقوط لوحة إعلانات يعطل حركة قطارات "طنطا- المحلة"

شهدت محافظة الغربية منذ قليل، تعطل حركة القطارات إثر سقوط لوحة إعلانات معلقة قبل محطة القطارات بقرية شبشير الحصة، ما تسبب حادث تصادم بدائرة مركز طنطا دون وقوع إصابات وهو ما أربك سير حركة القطارات على خط (طنطا - المحلة) لمدة ربع ساعة.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النقل والمواصلات باصطدام قطار بلوحة إعلانات على خط سكة حديد "المحلة - طنطا" في نطاق قرية شبشير حصة بدائرة مركز طنطا.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم إزالة حطام اللوحة الإعلانية وتيسير حركة القطارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.