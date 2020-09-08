أديب: تركيا تعيش أسوأ أيامها.. كل شيء انهار

أكد الإعلامي عمرو أديب أن تركيا تعيش أسوأ أيامها وأسوأ أيام الديون التركية والليرة التركية، وذلك خلال حلقة الإثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال أديب إن تركيا تعيش أسوأ كل شيء، مشيرًا إلى أن ليبيا وقطر بالنسبة للرئيس التركي "اللي عايش بيهم وبيأكلوه وبيظبطوه وبيخلوه واقف على رجله"، متسائلًا: "هو مين بيحرك هل القطريين اللي بيحركوا القطريين ولا الأتراك اللي بيحركوا القطريين؟".

وتابع: "لأول مرة في التاريخ إن اللي بيدفع فلوس مش هو اللي بيحرك يعني أنا أدفع لك فلوس أحركك لا أبدًا لأول مرة ياخدوا فلوس القطريين والليبيين وفي النهاية يقولوا لهم انتوا عاوزين إيه".

وأضاف: "الأيام اللي فاتت رشاوى قطرية في تركيا لأن الاستثمارات في تركيا انهارت والعقارات في تركيا انهارت والسياحة في تركيا انهارت وكل شيء بينهار هناك ولسه الفترة اللي جاية عنده مصايب كبيرة والفرنساويين حاطين تركيا في دماغهم وبيتحدثوا عن عقوبات عاملها الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا بسبب موقفها من اليونان"، مشيرًا إلى أن أردوغان لديه مصائب مع جميع النواحي وأنه لا يستطيع التواجد إلا بسبب هذه المصائب وأن تركيا إذا توقفت عن ممارسة هذه البلطجة ستسقط تركيا ويسقط أردوغان.