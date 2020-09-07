رئيس مصلحة الري عن السيول: إحنا لسه في بداية الموسم

قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، إن السنة المائية تبدأ كل عام في 1 أغسطس، ومن ثم قد تحدث سيول خلال هذه الفترة، وتصرف المياه في النيل، مشيرًا إلى إبلاغ كل المحافظات بعدم زراعة طرح النهر لأن المياه ستغمرها.

وأضاف "خالد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن مياه الأمطار تتجمع في مخرات السيول وعددها 117 مخرًا، حيث يجرى تطهيرها وتجهيزها لاستقبال السيول قبل 15 سبتمبر، "إحنا لسغ في بداية موسم السيول، وإن شاء الله ميبقاش فيه خسائر".

وأكد أن كل متر مكعب من مياه الأمطار يُستفاد منها، سواء ساقط في الصحراء أو في النيل، كما أن قطاع المياه الجوفية أقام مشروعات لجمع المياه في بحيرات، خاصة أن البدو في سيناء والبحر الأحمر يستفيدون منها.