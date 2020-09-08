محافظ البحر الأحمر يشيد بتعامل "الري" مع السيول: تبعدها عن الطرق

وجَّه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الشكر لوزارة الموارد المائية والري على دورها في إصلاح وتأهيل مخرات السيول للسيطرة على الأمطار والسيول، فأوضح أن الوزارة تعمل على صيانة البرابخ لتحويل وإبعاد السيول من الجبال إلى بحيرات بدلًا من الطرق، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc".

وأضاف "حنفي"، أن وزارة الري تعمل على صيانة المخرات بشكل دوري بالتنسيق مع مع المدن المحلية بالمحافظة، مؤكدًا أن بداية موسم الأمطار في شهر أكتوبر، حيث إن هذا العام بدأ قبل الموعد المعروف عنه، فعملية التصدي للسيول تتم بشكل دوري ومستمر وهناك اختبار دوري على السيول وتتجه عربات الصرف وكل الجهات المعنية للتخفيف من أخطار السيول.

وتابع: ليس هناك أي خسائر بشرية في المعدات او السيارات أو مساكن، مشيرًا إلى أن السيول استغرقت كيلو على طريق "سوهاج ـ سفاجا" وتم التعامل سريعًا لضبط الطريق وتم إصلاحها.