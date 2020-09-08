عضو الرقابة الصحية يتفقد منشآت التأمين الصحي بالأقصر

استعداداً لانطلاق التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، قام الدكتور خالد عمران عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفريق العمل معه بجولة تفقدية لجميع المنشآت الطبية والتي تم تطويرها وإدراجها للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

واستهل "عمران" جولته بتفقد مركز منشأة العماري، وكان في استقباله وكيل مديرية صحة الأقصر الدكتورة إلهام محمد، وفريق الرعاية الأساسية والجودة، كما اجتمع "عمران" مع جميع مديري الوحدات والمراكز الصحية الجديدة والمطورة، بالإضافة إلى مسؤولي الجودة ورؤساء التمريض للوقوف علي المستجدات.

وتعد هذه الزيارة هي الزيارة التفقدية الثانية لهيئة الرقابة والاعتماد لمحافظة الأقصر منذ تشغيل عدد من المراكز والوحدات الجديدة منذ عدة أسابيع، ومن المقرر أن تستمر أعمال لجنة الهيئة العامة للرقابة والاعتماد داخل محافظة الأقصر لمدة أسبوعين متتاليين.وجدير بالذكر أن الخطة التفقدية لهيئة الاعتماد تهدف لبيان جاهزية المنشآت الصحية للتسجيل لدي الهيئة حسب شروط ومتطلبات التسجيل، وأن تلك الشروط والمتطلبات هي شروط عالمية لتقديم أعلي مستوي من الخدمة الصحية والجودة والأمان بما يتوافق مع المعايير العالمية والمقاييس الدولية، وهي نقطه انطلاق حقيقية في الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية وخاصة من صعيد مصر ومحافظة الأقصر.