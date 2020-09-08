الهلالي: وجود الإخوان مرتبط بالأموال المليارية المملوكة لدى الجماعة

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن جماعة الإخوان لن تنتهي إلا بالقضاء على الغطاء السياسي.

وأضاف الهلالي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن وجود جماعة الإخوان يرتكز على الأموال المليارية التي يملكها التنظيم ومدخراتهم في الخارج والتي تمكنهم من عمل كل شيء، مشيرًا إلى أن الأفراد في هذه الجماعة مجرد صورة والأموال ملك الجماعة.

وحذر الهلالي من السلاح الذي يتم تفكيكه في جماعة الإخوان وهو اختيار مرشد كولاية للفقيه، مشددًا على ضرورة تفكيك هذه الولاية، مشيرًا إلى أن الإمام الشاطبي قال إن كل واحد فقه نفسه.

وشدد الهلالي على أن الإخوان يعتبرون أن رضا الله لدى المرشد، مؤكدًا أن تفكيك جماعة الإخوان لن يحدث إلا بالقضاء على الغطاء السياسي والأموال وولاية الفقيه.