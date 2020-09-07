رئيس "مكافحة التدخين" عن زيادة أسعار "الدخان": "لن تكون الأخيرة"

علق الدكتور عصام المغازي، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة التدخين وأمراض الصدر والدرن، على قرار شركة "الشرقية للدخان"، برفع أسعار بعض منتجاتها بأنه "لن يكون رفع الأسعار الأخير".

وقال "المغازي"، في تصريح لـ"الوطن"، إن هناك عددا من السياسات تنفذ لمكافحة التدخين حول العالم، ومنها منع بيع السجائر للقصر، ومنع الإعلان المباشر وغير المباشر عن السجائر، ومنع التدخين في الأماكن المغلقة، والرفع المتكرر لأسعار السجائر.

وأضاف رئيس "مكافحة التدخين"، أن كل رفع في أسعار السجائر والدخان، يقابله "تبطيل" نسبة معقولة للتدخين، وهم الشباب أو المواطنون أصحاب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضح أن رفع أسعار السجائر يكون له سببان، الأول هو المساهمة في سد العجز بالموازنة، بهدف رفع حصيلة الضريبة المحصلة على "علب السجائر"، أو مساهمة في تخفيض نسبة من يدخنون السجائر في مصر، مشيراً إلى أن الشركات لا تحب رفع الأسعار.

"مش آخر مرة يترفع فيها أسعار السجائر"، هكذا عقب "المغازي"، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من انخفاض عدد المدخنين.

وأشار رئيس "مكافحة التدخين"، إلى أن "تبطيل التدخين" يحتاج "عزيمة وإرادة"، ناصحاً راغبي الإقلاع عن التدخين بالاتصال على الخط الساخن للإقلاع عن التدخين، التابع لوزارة الصحة والسكان، والموجود على كل علب السجائر.

ولفت "المغازي" لوجود عيادات للإقلاع عن التدخين بوزارة الصحة، وفي بعض العيادات الخاصة، والتي تساعد المواطن في الإقلاع عن السجائر.

وعن الأدوية المساعدة في "تبطيل السجائر"، قال إنها غير متوفرة كثيراً في مصر، وأن أغلب دخولها يكون بطريقة غير شرعية.

كانت الشركة الشرقية للدخان قد قررت زيادة أسعار بعض منتجاتها من السيجار ودخان الشعر، وقالت الشركة في بيان إفصاح لإدارة البورصة اليوم إن مجلس إدارة الشركة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر، على أن يتم التطبيق اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر، وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.