أهم 10 أسئلة عن الطقس تشغل المواطنين: فيه حر تاني ولا لا؟

تشهد مناطق متفرقة من البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب موجة أمطار تسببت في حدوث سيول في بعض المناطق، وكذلك ارتفاع لنسبة الرطوبة، ما يؤدي لزيادة الإحساس بدرجة الحرارة.

"الوطن" تقدم لكم أبرز الأسئلة المتكررة عن الطقس وأجوبتها طبقًا لتصريحات خبراء ومسؤولي هيئة الأرصاد الجوية في مصر كما يلي:

1-متى ينتهي فصل الصيف؟

ينتهي فصل الصيف فلكيا 22 سبتمبر ويبدأ بعدها فصل الخريف.

2-ما هي نسبة الرطوبة في الجو؟

نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة على أنحاء الجمهورية لتصل من 80 إلى 85% بالنسبة للوجه البحري والقاهرة، وبالنسبة للسواحل الشمالية من 88 إلى 90%، وهو ما يؤدي إلى المزيد من الإحساس بدرجات الحرارة وأيضًا يؤدي إلى تكون شبورة في الصباح الباكر.

3-ما سبب ارتفاع نسبة الرطوبة؟

ارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذا الوقت من العام يحدث بسبب تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي الذي يكون مصحوبا برياح ما بين الشرقية والجنوبية قادمة من الهند في شبه الجزيرة العربية، وهي مناطق شديدة الحرارة وتكون الرطوبة مرتفعة بها بنسب عالية جدا، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال فصل الصيف على جمهورية مصر العربية.

4-ما تفسير ظاهرة السيول التي تحدث حاليا؟

ظاهرة السيول تحدث بسبب وجود منخفض السودان الموسمي المتمركز فوق حوض البحر المتوسط والذي يجذب رياحا مشبعة بسحب عالية من البخار، وهذا بدوره يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والرعدية والتي ينتج عنها سقوط أمطار رعدية غزيرة والتي تتحول إلى سيول.

5-ما هي طبيعة السيول والأماكن التي تتأثر بها في مصر؟

عبارة عن أمطار تسقط على مناطق لها طبيعة جغرافية جبلية حيث تتجمع مياه الأمطار وتنحدر في الوديان ومخرجات السيول ونظرا لقوة اندفاع مياه السيول يؤدي ذلك إلى اقتلاع الأشجار أو انهيار المباني المناطق التي تتأثر بالسيول في مصر وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وبعض المناطق من جنوب البلاد، وتبدأ السيول في فصل الخريف حيث تتأثر البلاد خلال هذا الفصل بما يعرف بمنخفض السودان الموسمي وحتى الآن لم يظهر منخفض السودان حيث اننا لم نبدأ فصل الخريف جغرافيا الذي يبدأ في 23 سبتمبر.

6-هل هناك توقعات بحدوث سيول؟

توقعت هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث سقطت أمطار غزيرة ونظرا للطبيعة الجغرافية لهذه الأماكن، تجمعت مياه الأمطار ثم انحدرت على الوديان، ما أدى لحدوث سيول وقطع لبعض الطرق، مثل (رأس غارب - القصير) و(قنا - سفاجا).

7-هل ستتعرض مصر لموجة حارة الفترة المقبلة؟

نفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ما تم تداوله من ارتفاع في درجات الحرارة ووصولها لأرقام قياسية، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة لن يتجاوز 37 درجة بالنسبة القاهرة والوجه البحري و45 درجة بالنسبة لجنوب البلاد.

8-متى ستتحسن درجة الحرارة؟

بدأت درجات الحرارة بالانخفاض لتسجل أمس 35 درجة مئوية، وستتراوح درجة الحرارة بين 34 و33 درجة مئوية على القاهرة من الثلاثاء حتى الخميس، أما المناطق الجنوبية فتسجل درجات الحرارة من 44 إلى 45 درجة مئوية، وسيكون الطقس معتدلًا بالسواحل الشمالية وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و31 درجة مئوية.

9-متى ستهدأ الأجواء؟؟

اعتبارً من اليوم، ستهدأ الأجواء نسبيًا مع استمرار فرص سقوط الأمطار، كما ستبدأ فرص سقوط الأمطار في التلاشي.

10-هل سقوط الأمطار في هذه الفترة أمر طبيعي؟؟

هطول الأمطار بدأ في وقت مبكر هذا العام، وهو أمر طبيعي أن تبدأ بداية موسم الجغرافي بتلك الأجواء.